Amazon.it regala un buono da 10 euro a tutti i clienti: ecco il codice sconto!

è stato eletto miglior sito di eCommerce italiano per il terzo anno consecutivo: per festeggiare questo importante/ riconoscimento, il sito offresu tutti gli acquisti di valore pari o superiori a 50 euro effettuati nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre.

Lo sconto è valido solamente sui prodotti venduti e spediti da Amazon EU (non valgono quindi gli acquisti effettuati presso venditori terzi), con l'esclusione delle categorie libri, contenuti digitali, latte e formule per neonati, prodotti Warehouse e buoni regalo.

Approfittare di questa offerta è semplicissimo, vi basterà riempire il carrello con almeno 50 euro di prodotti e nella schermata di conferma ordine inserire il codice "GRAZIE1000" (tutto maiuscolo e senza spazi) nell'apposita casella. Il buono sconto può essere utilizzato su Amazon.it e Prime Now per tutti gli acquisti effettuati entro le 23:59 del 10 novembre 2017, ad esclusione delle categorie elencate poco sopra. Le spese di spedizione e i costi aggiuntivi (come eventuali confezioni regalo) non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Ricordatevi dunque di utilizzare il codice GRAZIE1000 per i vostri ordini effettuati su Amazon.it nella giornata di oggi (minimo 50 euro), riceverete subito uno sconto pari a 10 euro sul totale della spesa.