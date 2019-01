Amazon.it: scheda microSD da 400GB SanDisk scontata di circa 200 euro

Ultimamente Amazon.it sta offrendo delle buone offerte a tempo limitato. Questa volta, una scheda microSD da 400GB prodotta da SanDisk è stata scontata di circa 200 euro. Si tratta di un'offerta interessante, che potrebbe fare gola a molti. Andiamo a vedere insieme i dettagli di questa promozione.

In particolare, come potete vedere nella pagina Amazon dedicata, la scheda microSD da 400GB di SanDisk è venduta per un tempo limitato al prezzo di 79,99 euro (precedentemente 267,99 euro). Potrebbe quindi essere la vostra occasione. Vi invitiamo ad affrettarvi nel caso foste interessati: si tratta di un'offerta a tempo e non sappiamo quando scadrà questo sconto.

Il prodotto in sconto è una scheda microSD di classe 10 con velocità di lettura fino a 100 MB/s ed è pensata anche per il salvataggio di video Full HD, anche se potrebbe non deludere anche per quanto riguarda la risoluzione 4K. Essa va anche bene per gli smartphone che dispongono di memoria espandibile, in quanto dispone di una velocità sufficiente per la memorizzazione di app, giochi e file di grandi dimensioni. Da non sottovalutare anche il possibile utilizzo con Nintendo Switch, che ricordiamo disporre dello slot per l'espansione della memoria. Ricordiamo che la promozione è a tempo limitato.