Amazon Italia, 47% di sconto su TV low cost di Xiaomi con OS Android

Oltre alle promozioni di Amazon su alcune cuffie da gaming, sul noto portale e-commerce ci sono anche molte altre offerte. Tra queste, troviamo un importante sconto su un Android TV economico di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi LED TV 4A viene adesso venduto a un prezzo pari a 196,30 euro tramite rivenditori. Dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del televisore ammontava a 369 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio del 47%, ovvero lo sconto è pari a 172,70 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul televisore.

Ricordiamo che il modello dispone del sistema operativo Android 9.0, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Presente inoltre ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, mentre il pannello dispone di una diagonale da 32 pollici, nonché di una risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si fa quindi riferimento a un prodotto low cost che può sicuramente risultare intrigante per un certo tipo di utente.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che da Unieuro il televisore viene proposto a un costo di 199,99 euro (potrebbe però interessarvi approfondire la promozione Ogni Momento è Buono di Unieuro, che fino al 28 febbraio 2022 propone un coupon da 20 euro per ogni 100 euro di spesa). Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre il prezzo sul sito Web di Xiaomi è pari a 279,90 euro.