Amazon Italia aderisce alla Colletta Alimentare: donazioni aperte fino al 10 Dicembre

Amazon ha annunciato che da oggi è disponibile sul sito italiano la spesa solidale. Per dieci giorni, coloro che si collegheranno alla pagina dedicata potranno donare prodotti al Banco Alimentare, a favore dei più bisognosi.

Per partecipare infatti basta scegliere i prodotti da donare al banco alimentare, aggiungerli al carrello e completare l'acquisto. E' doveroso sottolineare che è necessario lasciare il proprio indirizzo di spedizione: i prodotti non arriveranno a casa, ma saranno spediti automaticamente dal sistema al magazzino del Banco Alimentare.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Amazon ha spiegato di aver donato i primi 500mila pasti al Banco Alimentare, e nella lista figurano prodotti di prima scelta, tra cui sughi, biscotti, alimenti per l'infanzia e cibi in scatola.

I pasti saranno devoluti alle circa 8mila strutture caritative convenzionati che sostengono oltre 2,1 milioni di persone in difficoltà.

"È un vero onore per noi poter sostenere la Colletta Alimentare, un gesto di donazione che da anni coinvolge milioni di italiani e, in questo momento di emergenza, è ancora più decisivo” sottolinea Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon Italia.

Come sottolineato dalla stessa Fondazione Banco Alimentare Onlus, la Colletta Alimentare quest'anno assume un'importanza maggiore, in periodo di emergenza sanitaria e per la difficile situazione italiana che si è creata.