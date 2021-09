Amazon Italia alza gli stipendi: 8% in più per i dipendenti della logistica

Amazon Italia ha annunciato che da Ottobre 2021 la retribuzione d'ingresso per i dipendenti impiegati nella filiera logistica aumenterà dell'8% rispetto a quanto previsto dal contratto CCNL. La notizia arriva a pochi giorni dalla firma del protocollo con i sindacati.

Nella nota, il colosso di Seattle fa sapere che l'incremento retribuivo rientra nella revisione periodica di Amazon, e gli stipendi passeranno "da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi. La nuova retribuzione d’ingresso è, quindi, più alta dell’8% rispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica".

La notizia arriva a pochi giorni da quella relativa all'apertura del nuovo centro di distribuzione Amazon in Italia, che aprirà i battenti a San Salvo in provincia di Chieti nel 2022 e darà lavoro entro tre anni a 1000 persone che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato.

La compagnia americana non ha mai fatto mistero dell'intenzione di raggiungere entro fine anno quota 12.500 assunzioni complessive sul territorio italiano. Le attività della società sono in espansione, come dimostrato anche dal lancio di Prime Wardrobe in Italia attraverso cui ha sferrato l'attacco a Zalando e negozi d'abbigliamento simili.

Amazon si sta ritagliando un ruolo importante anche nel settore televisivo: domani sera trasmetterà Juventus-Chelsea di Champions League su Prime Video.