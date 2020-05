Amazon Italia amplia la rete di distribuzione: in arrivo un nuovo magazzino a Parma

Amazon amplierà ulteriormente la propria rete di distribuzione italiana. Come riportato da Il Sole 24 Ore, la società americana aprirà dopo l'estate un nuovo deposito di smistamento a Parma, che permetterà all'e-commerce di potenziare la consegna in Emilia Romagna.

Il nuovo hub sarà grande 11mila metri quadrati, e porterà all'assunzione di oltre 100 nuovi dipendenti a tempo indeterminato nei primi tre anni. Le assunzioni si concentreranno su personale direttamente impiegato da Amazon e da fornitori terzi. Amazon Logistics, nella fattispecie, assumerà in pianta stabile trenta persone, a cui si aggiungeranno 70 autisti a tempo indeterminato che saranno assunti dai corrieri, per potenziare il servizio.

"In un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e nel supportare le comunità locali attraverso donazioni a Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare. Il nuovo deposito di smistamento a Parma garantirà ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente" ha affermato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics Italia.

Soddisfatto anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarrotti, il quale ha sottolineato che "un nuovo deposito Amazon a Parma significa prima di tutto nuovi posti di lavoro: è un fatto importante in un periodo in cui la crisi morde tutti i settori produttivi, i quali hanno bisogno oggi più che mai di nuovi investimenti e nuovi spazi di mercato. Ma significa anche un’attenzione particolare di una grande azienda verso la nostra città, che a livello logistico è considerata un crocevia fondamentale per il comparto dell’Emilia-Romagna e del Nord Italia. Siamo soddisfatti dell'operazione intrapresa".