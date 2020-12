Amazon Italia, Android TV TCL QLED in offerta al minimo storico

Manca ormai poco a Natale e le persone sono alla ricerca dei regali. In questo atipico anno non sono in pochi coloro che decidono di affidarsi ad Amazon, in modo da spedire direttamente nelle case altrui il pacco, magari perché si tratta di persone care che si trovano lontane.

Certo, il cashback recentemente annunciato dal Governo non si applica agli acquisti online e cerca di spingere le vendite dei negozi di prossimità, ma è chiaro che in questo periodo siano in molti a rivolgersi anche a store come Amazon. I negozi digitali stanno dunque continuando a proporre miriadi di offerte. Ad esempio, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato proprio in queste ore l'iniziativa "Offerta del giorno". Si tratta, dunque, di promozioni con una durata limitata.

Tra i prodotti coinvolti oggi 6 dicembre 2020, troviamo il televisore TCL 50C711, che dispone di un pannello QLED con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K. Il sistema operativo è Android TV 9.0. Amazon propone questo modello a un prezzo di 499,99 euro. In genere il costo del prodotto sarebbe pari a 599,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Diversi tool di comparazione dei prezzi confermano che il prodotto è sceso al minimo storico su Amazon.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che anche il modello TCL 50P616 rientra nell'iniziativa "Offerta del giorno". In questo caso, il prezzo è pari a 354 euro tramite rivenditori.