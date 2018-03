Amazon Italia aumenta il prezzo di Prime: dal 4 Aprile costerà 36 Euro all'anno

Importante rincaro per, il servizio della compagnia americana che permette di accedere alle spedizioni superveloci e a molti altri servizi. A partire dal prossimo 4 Aprile,sarà soggetto anche in Italia ad un importante rincaro su base annuale, con il costo dell'abbonamento che passerà aper i nuovi abbonati.

Si tratta quasi di un raddoppio, dal momento che fino ad ora il costo previsto era di 19,99 Euro, a sua volta aumentato dai precedenti 9,99 Euro annuali nel 2015.

Amazon in queste ore sta inviando a tutti gli utenti la classica email informativa in cui annuncia il rincaro, che comunque è ampiamente giustificabile dall'elevata qualità dei servizi offerti.

Amazon Prime, infatti, va ben oltre le spedizioni video, e permette agli utenti di accedere anche al servizio di streaming, Prime Video, una piattaforma che nonostante sia in ritardo rispetto a giganti come Netflix, ha un catalogo in continua crescita, e vanta show del calibro di The Grand Tour che sono estremamente popolari. Il pacchetto include anche Amazon Photos, che consente di caricare tutte le proprie fotografie su uno spazio illimitato accessibile da qualsiasi tipo di dispositivi. E' anche incluso Twitch Prime, tre mesi di Audible inclusi e per coloro che abitano nell'hinterland Milanese sono anche disponibili le spedizioni in giornata grazie a Prime Now. A ciò si aggiungono le notevoli agevolazioni offerte durante le giornate di promozioni.

E' doveroso notare che nel resto d'Europa ed in generale nel mondo, i prezzi sono molto più elevati: in Germania ad esempio si paga 69 Euro all'anno, in Francia 49 Euro e nel Regno Unito 79 Sterline.

Per coloro che si abbonano fino al tre Aprile, sarà possibile abbonarsi a 19,99 Euro per un anno. Saranno sottoposti alla vecchia tariffazione anche i nuovi abbonati, che pagheranno per un altro anno 19,99 Euro, mentre gli abbonati "storici" saranno sottoposti alla nuova tariffazione a partire dal primo rinnovo automatico successivo al 4 Maggio 2018.

Le novità non finiscono qui, perchè Amazon ha anche annunciato il lancio di un abbonamento a scadenza mensile da 4,99 Euro, che si potrà convertire anche in annuale. Tale tipo di sottoscrizione includerà gli stessi vantaggi, ma chiaramente ad un prezzo complessivo superiore.

Precisiamo che la data indicata nello screenshot in calce è riferita al rinnovo del nostro account.