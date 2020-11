Amazon Italia Black Friday: i 10 smartphone della classifica Bestseller

In seguito ai prodotti tech più originali da regalare, è arrivato il momento di tirare le somme di quelle che sono state le scelte degli italiani in questi giorni di Black Friday su Amazon per quel che concerne i dispositivi mobili.

In particolare, stando alla classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia (che si aggiorna ogni ora), i 10 dispositivi più venduti in questo periodo di sconti sono quelli di seguito (abbiamo rimosso i "doppioni", ovvero le posizioni ricoperte dalle colorazioni di smartphone già citati).

Insomma, le scelte degli italiani su Amazon in questi giorni in termini di dispositivi mobili sono interessanti e coinvolgono diversi brand, da Xiaomi a Samsung, passando per OPPO, Apple e Brondi.

Se volete approfondire i dispositivi citati, su queste pagine potete trovare vari contenuti che potrebbero interessarvi. Dalla recensione di Samsung Galaxy M31 alla diretta che abbiamo effettuato giusto oggi 27 novembre 2020 sul nostro canale Twitch, in cui abbiamo parlato di POCO M3.