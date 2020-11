Amazon Italia Black Friday, dati ufficiali: ecco i prodotti più venduti di sempre

Per festeggiare il decimo anniversario di Amazon.it (lanciato il 23 novembre 2010), nonché i primi cinque anni di Prime Now (arrivato a Milano il 3 novembre 2015), la società di Jeff Bezos ha pubblicato dei dati interessanti relativi al nostro Paese.

In particolare, attraverso un apposito comunicato stampa, Amazon ha divulgato dei dati relativi alle varie "edizioni" del Black Friday, divenuto popolare su Amazon Italia a partire dal 2013.

Riportiamo di seguito le dieci categorie più popolari nel nostro Paese per quel che concerne il quarto giovedì di novembre. Si tratta di una classifica complessiva, in quanto comprende tutti i Black Friday avvenuti nel corso degli anni.

Libri per bambini e ragazzi; Accessori wireless; Accessori per il computer; Home Decor; Casalinghi; Illuminazione; Libri di letteratura e studi letterari; Wireless Bluetooth; Cura della persona; Memorie per computer.

Per quel che riguarda, invece, i prodotti più venduti di sempre durante il Black Friday su Amazon Italia, la classifica è la seguente.

Confezione di pastiglie per la lavastoviglie Finish; Fire TV Stick; Spazzolini elettrici Oral B Pro; Echo Dot; Kindle Paperwhite.

Per il resto, l'azienda di Jeff Bezos ha rilasciato dei dati relativi a due città: Milano e Roma. Per quel che riguarda Milano, la classifica è quella di seguito.

Kindle Paperwhite; Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1; Spazzolini elettrici Oral-B Pro; Fire TV Stick; Amazon Echo Dot; Memoria USB 3.0 (3.1 Gen 1) Lexar da 64 GB; Grooming Kit Philips Serie 7000; Brita Maxtra + Filtri, cartucce per caraffe filtranti; ghd Gold, piastra per capelli professionale; Amazon Echo.

Diverse invece le scelte dei romani, anche se la classifica presenta diversi prodotti in comune con quella relativa a Milano.

Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1; Kindle Paperwhite; Fire TV Stick; Spazzolini elettrici Oral-B Pro; Memoria USB 3.0 (3.1 Gen 1) Lexar da 64 GB; Echo Dot; Grooming Kit Philips Serie 7000; ghd Gold, piastra per capelli professionale; Tastiera Wireless Logitech; Amazon Echo.

Il primo prodotto acquistato su Amazon.it nel primo giorno di attività (23 novembre 2010)? Il libro per bambini The Gruffalo (Inglese) di Alex Scheffler.

Infine, per quanto riguarda i bestseller di Prime Now, ovvero con consegna in finestre di due ore, troviamo acqua, uova, banane e latte.

Insomma, Amazon Italia ha pubblicato dei dati interessanti, che consentono di comprendere meglio cosa acquistano gli italiani online.

Il decimo anniversario di Amazon.it sarà il 23 novembre 2020, giornata che rientra nella settimana del Black Friday. Vi ricordiamo, infatti, che quest'ultimo si terrà il 27 novembre 2020 (anche se alcuni sconti ci sono già).