Amazon Italia cerca ex militari come capi magazzino? L'azienda: 'Soltanto un refuso'

E' particolare quanto riportato quest'oggi da Il Fatto Quotidiano. Amazon Italia infatti ha aperto una nuova campagna di reclutamento nel nostro paese, per i centri di distribuzione e smistamento attivi all'interno della penisola. Fin qui nulla di strano, ma a far discutere è l'annuncio di lavoro pubblicato dal colosso di Bezos.

La società a quanto pare infatti è alla ricerca di persone che abbiano esperienze nell'esercito, in corso o pregressa. Nell'annuncio di lavoro infatti si cita una frase pronunciata dall'amministratore delegato della compagnia, il quale ha a più volte affermato che l'azienda è alla ricerca di “leader inventivi, che pensino in grande, ed abbiano la propensione per l’azione e il servizio al cliente, le quali sono caratteristiche familiari a uomini e donne che hanno servito il loro Paese nelle forze armate”.

I capi di magazzino militari (battezzati Area Manager) avranno l'obiettivo di guidare, motivare e sviluppare un team di 80-100 dipendenti, che possono arrivare a 200 durante i periodi di picco come quello natalizio ed il Black Friday.

La scelta di personale che abbia servito l'esercito non è casuale, in quanto secondo Amazon sono in grado di vigilare sulla disciplina dei lavoratori e motivarli al punto giusto.

La filiale milanese del gruppo di Seattle ha però osservato che "si è trattato di un refuso in fase di correzione" e "la carriera militare è un requisito preferenziale, che rientra in un programma iniziato nel 2017. Amazon impiega centinaia di veterani e riservisti nei suoi uffici e magazzini in tutta Europa, ed il numero continua a crescere. Sono dei buoni leader che hanno difficoltà a trovare opportunità soddisfacenti dopo aver lasciato l'esercito".

Alcune testimonianze raccolte dal Il Fatto sottolineano come sarebbero tanti gli ex militari (soprattutto della Marina) ad aver risposto all'offerta di Amazon.