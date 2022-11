Amazon Italia, crolla il prezzo di un tablet low cost Huawei con Play Store

Tra Black Friday e Natale, siamo ormai ufficialmente entrati nel periodo dei grandi sconti. Dopo aver trattato la guida ai Regali di Apple, è giunto il momento di soffermarci sul crollo del prezzo di un tablet low cost di Huawei.

Più precisamente, Huawei Mediapad T5 viene adesso proposto a un costo pari a 129 euro, in quanto al centro di un possibile risparmio del 44%. Usualmente infatti, il modello Wi-Fi da 3/32GB, che dispone anche del Play Store, verrebbe venduto a 229,90 euro, dunque c'è uno sconto di 100,90 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Utilizzando tool esterni, siamo inoltre venuti a conoscenza del fatto che il prezzo proposto al momento in cui scriviamo rappresenta il minimo storico su Amazon. L'offerta potrebbe insomma attirare l'attenzione di chi sta valutando l'acquisto di un tablet low cost, considerando anche che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale di MediaWorld né sul sito Web di Unieuro.

Per il resto, dato che siamo in periodo di offerte, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina riassunto del Black Friday 2022. Inoltre, per rimanere aggiornati col passare del tempo, potreste voler approfondire il canale Telegram delle offerte.