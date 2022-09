Amazon Italia fa crollare del 39% il prezzo di un TV LG OLED evo Serie C2

Andando oltre all'offerta Amazon su Realme Narzo 50A Prime, sul popolare portale e-commerce è comparso uno sconto importante relativo a un televisore OLED evo Serie C2 di LG.

Infatti, il modello LG OLED48C24LA viene ora venduto a un costo pari a 1.043,99 euro su Amazon, tra l'altro senza passare per rivenditori di terze parti (il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon). Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web della società di Andy Jassy, in questo contesto c'è un possibile risparmio del 39%.

Il prezzo in precedenza era di 1.699 euro: basta quindi effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 655,01 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'opportunità interessante per chi è alla ricerca di un televisore con pannello da 48 pollici e risoluzione 4K, considerando anche che, mediante tool esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che quello proposto attualmente è il costo minimo storico per il prodotto su Amazon Italia.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al televisore dagli altri principali store online, abbiamo notato che questo specifico modello non risulta presente né sul sito Web di MediaWorld né sul portale di Unieuro. Insomma, l'offerta avviata da Amazon può fare gola sotto più punti di vista.