Amazon Italia fa crollare del 43% un TV LG 4K 2023 da 50 pollici

Andando oltre alle iniziative del Black Friday Amazon (sì, ormai ci siamo), potreste voler approfondire anche altre offerte già attive sul ben noto portale e-commerce. Infatti, è stata lanciato, ad esempio, uno sconto su un televisore di LG relativo al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quel che viene proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale di Amazon, il modello LG 50QNED816RE viene ora venduto a un costo pari a 599 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore sarebbe usualmente di 1.049 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 43%.

In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 450 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, visto che si fa tra l'altro riferimento a un modello di televisore approdato tutto sommato di recente uscita sul mercato (visto che è legato al 2023). Inoltre, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di LG 50QNED816RE, quest'ultima comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzioni smart del caso, anche se per maggiori dettagli su quanto proposto dal televisore potreste voler approfondire direttamente il sito Web ufficiale di LG.