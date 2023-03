Amazon Italia fa crollare del 45% il prezzo dello Smart TV Samsung 4K

Non ci sono solamente dispositivi Apple in sconto su Amazon. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha messo in offerta anche molti altri prodotti Tech, tra cui rientra uno Smart TV 4K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung QE65S95BATXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.925,99 euro mediante la versione nostrana di Amazon. Considerando che precedentemente, stando a quanto si può leggere sul popolare portale e-commerce, il prezzo ammontava a 3.499 euro, si fa riferimento a uno sconto del 45%.

In parole povere, risulta insomma possibile risparmiare, a conti fatti, 1.573,01 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per un certo tipo di utente.

Questo anche considerando che la scheda tecnica di Samsung QE65S95BATXZT comprende un ampio pannello da ben 65 pollici con risoluzione 4K. Si fa inoltre riferimento a un modello che presenta tutte le funzionalità smart del caso, nonché che è approdato sul mercato nel corso del 2022 (dunque non troppo tempo fa). In ogni caso, per approfondire ulteriormente le caratteristiche relative al televisore, potreste voler consultare il portale ufficiale di Samsung, in cui sono presenti tutti i dettagli del caso.