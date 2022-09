Amazon Italia fa crollare il prezzo del decoder DVB-T2 di Nokia

Andando oltre alla promozione Amazon su MacBook Air con M2, ci soffermiamo su un'altra offerta del noto portale e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha fatto crollare il prezzo del decoder DVB-T2 di Nokia.

Quest'ultimo viene infatti adesso venduto a un prezzo pari a 24,90 euro su Amazon tramite rivenditori. Dalla versione italiana del portale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del decoder sarebbe di 39,90 euro. Il possibile risparmio è del 38%: considerando anche il fatto che si tratta di un prodotto già economico di base, capite bene che l'offerta non è di poco conto.

Potrebbe infatti trattarsi di una buona occasione per chi vuole acquistare un decoder DVB-T2 di un brand ben noto a un prezzo particolarmente ridotto. Tra l'altro, mediante tool esterni siamo venuti a conoscenza del fatto che quello fatto registrare in questo periodo è il prezzo minimo storico per il prodotto per quel che riguarda Amazon Italia.

Considerando anche il fatto che il dispositivo non compare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro, capite bene che potrebbe risultare un contesto interessante anche in termini di disponibilità. Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe potenzialmente fare gola a un buon numero di persone.