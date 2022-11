Amazon Italia fa crollare il prezzo del monitor LG per il Black Friday 2022

È ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday 2022 di Amazon e sono già diversi gli sconti ad attirare l'attenzione sul noto portale e-commerce. Tra questi, c'è quello relativo a un monitor LG 4K, che è al centro di un crollo di prezzo.

Più precisamente, il modello LG 32UN880 ERGO, che dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione 4K, viene adesso proposto, mediante la versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, a un prezzo pari a 499,99 euro. Stando a quanto si può apprendere da Amazon, usualmente il costo del monitor ammonterebbe a 799 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio di 299,01 euro.

Insomma, si fa riferimento a uno sconto niente male, che fa scendere non di poco il prezzo del prodotto, portandolo tra l'altro sotto alla "soglia psicologica" dei 500 euro. Ricordiamo per il resto che l'iniziativa "Settimana del Black Friday" di Amazon proseguirà fino al 28 novembre 2022, dunque nei prossimi giorni ci saranno parecchi sconti.

Se vi state preparando a districarvi in questo marasma di offerte, potreste essere alla ricerca di un "riassunto aggiornato". In questo contesto, potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata alla pagina legata al Black Friday 2022, così come potreste voler "fare un salto" sul canale Telegram delle offerte.