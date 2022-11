Amazon Italia lancia i buoni regalo di Natale: simpatici cofanetti e buste

La settimana in arrivo è quella del Black Friday 2022, ma qualcuno sta già guardando oltre. Infatti, al netto dell'apertura del Negozio di Natale Amazon, l'azienda sta iniziando a mettere in mostra alcune idee per i regali.

In questo contesto, su Amazon Italia sono comparsi i primi banner che ricordano la possibilità di acquistare buoni regalo per Natale, che permettono a chi li riceve di acquistare ciò che vuole su Amazon, ovviamente basandosi sull'importo indicato. Una delle soluzioni disponibili è quella relativa al codice digitale che può essere consegnato tramite e-mail o SMS, che può avere importo variabile da 0,15 a 5.000 euro e risulta personalizzabile in termini visivi e di messaggio, ma se volete effettuare "regali fisici" non mancano degli appositi cofanetti.

I cofanetti dei buoni regalo Amazon per Natale

L'importo usualmente va da poche decine di euro a un massimo di 1.000 euro. Tra i cofanetti che dispongono di un design natalizio, i principali sono quelli di seguito.

Per il resto, non manca la possibilità di scegliere un biglietto d'auguri, di importo variabile da 10 a 1.000 euro. Inoltre, potreste voler dare un'occhiata, ad esempio, alla busta Babbo Natale (da 20 a 1.000 euro). Ci sono però anche altre soluzioni, che potete approfondire in generale nella pagina Amazon dedicata ai buoni regalo.