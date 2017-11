Amazon Italia lancia i pagamenti in contanti, arriva "Ricarica in Cassa"

Da oggi susi potrà pagare anche in contanti. Il gigante di Seattle ha annunciato il lancio nel nostro paese di “Ricarica in Cassa”, un programma che consente ai clienti di ricaricare i punti in regalo presenti nell’account.

Per farlo, basterà acquistare un codice regalo attraverso i numerosi punti vendita Sisal ed aggiungerlo all’account. Per utilizzarlo, basterà mostrare alla cassa il codice a barre, e pagare l’importo da aggiungere al Saldo Amazon. Si tratta di un servizio semplice e gratuito, che permette agli utenti, di fatto, di pagare in contanti su milioni di prodotti fisici o digitali.

E’ bene però precisare che si può ricaricare un importo compreso tra i 15 ed i 500 Euro alla volta, ed i rivenditori potranno aggiungere dei limiti giornalieri a loro discrezione.

I fondi ricaricati saranno disponibili nel momento in cui il cassiere consegnerà una notifica della transazione. Gli utenti riceveranno nell’indirizzo email associato una conferma di avvenuta emissione.

Il servizio era presente da tempo negli Stati Uniti, e prevede un buono conto Amazon da 10 Euro sulla prima ricarica in cassa da almeno 20 Euro. Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo a questo indirizzo.