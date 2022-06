Amazon Italia lancia sconti fino al 20% su prodotti Amazon Basics

Non ci sono solamente sconti su schede video su Amazon. Infatti, nella versione nostrana del noto portale e-commerce sono state lanciate anche iniziative promozionali su un buon numero di prodotti Amazon Basics, ovvero su quanto realizzato da quelle che vengono definite "Marche Amazon" dalla stessa società di Andy Jassy.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, nella pagina principale di Amazon Italia è comparso un banner legato alla cosiddetta "Offerta Top", che indica la possibilità di usufruire di sconti fino al 20% sugli accessori elettronici Amazon Basics. Il banner rimanda poi all'apposita pagina dedicata alle Marche Amazon.

In quest'ultima sono presenti promozioni relative a prodotti di svariate tipologie. Oltre a molteplici offerte su batterie, troviamo ad esempio uno sconto su un cavo HDMI da 0,9 metri, proposto ora a 6,99 euro. Un altro esempio concreto è quello relativo al mini treppiede per macchina fotografica: su quest'ultimo c'è un possibile risparmio del 20%, in quanto viene adesso venduto a 12,49 euro.

Insomma, può trattarsi potenzialmente di una buona occasione per mettere le mani su accessori Amazon Basics a prezzo scontato, prodotti che possono tornare utili nell'ambito delle nostre vite tecnologiche di tutti i giorni. Chiaramente ognuno ha le sue specifiche esigenze in tal senso, ma le Marche Amazon coprono parecchie tipologie di dispositivi.