Amazon Italia, la lista dei prodotti acquistabili a rate dagli account abilitati

Dopo l'annuncio dell'introduzione del pagamento a rate su Amazon Italia, una delle domande più comuni è quella relativa a quali prodotti possono essere acquistati in questo modo.

Ebbene, in primo luogo è bene precisare che l'apposita opzione è stata abilitata solamente per alcuni account scelti dalla piattaforma per dare il via alla fase di test. Inoltre, è importante notare che, come affermato dall'azienda in una nota giunta in redazione, "questo metodo di pagamento si applica solo ai prodotti nuovi ('Prodotto'; sono esclusi gli 'Amazon Warehouse Deals') e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati ('Dispositivo'), venduti e spediti da Amazon.it, dove l'opzione '5 rate mensili da' è disponibile come metodo di pagamento nella pagina di dettaglio dell'articolo".

Questo significa che tutto quello che dovete fare per capire se il vostro account è coinvolto nella fase di test è collegarvi alla pagina relativa ai prodotti che vi stiamo per indicare e vedere se compare l'opzione per comprare a rate (la voce relativa alle 5 rate mensili compare già nella pagina di ricerca di Amazon).

Attualmente sembra che siano coinvolti esclusivamente dispositivi elettronici. In particolare, l'azienda di Jeff Bezos ha dato priorità ai suoi prodotti con particolare focus sulle famiglie di prodotti Echo e Fire TV. A tal proposito, tra le varie pagine in cui gli utenti hanno visto apparire l'opzione, ci sono quelle riportate di seguito (chiaramente sono coinvolti anche altri dispositivi Amazon).

Tuttavia, ci sono anche altri prodotti inclusi in questa fase di test. Ad esempio, vi consigliamo di dare un'occhiata alle pagine presenti di seguito.

Per maggiori dettagli su come funziona il pagamento a rate su Amazon Italia, vi invitiamo a consultare la nostra notizia legata a termini e condizioni.