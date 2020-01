Amazon Italia: nuove informazioni sul pagamento a rate. Ecco come funziona

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia del lancio del sistema di vendita a rate su Amazon. Il colosso di Seattle nella notte ha aggiornato il documento di supporto, aggiungendo delle nuove interessanti informazioni sul pagamento rateale dei prodotti, che allo stato attuale è disponibile solo su pochi oggetti.

Leggendo i termini e condizioni, si scopre che per ogni account può essere attivata la rateizzazione di un solo prodotto per categoria. Amazon infatti sottolinea che "una volta effettuato l’acquisto di un Prodotto o di un Dispositivo di una determinata Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi, sarà possibile acquistare un ulteriore Prodotto o Dispositivo della stessa Categoria o Famiglia beneficiando del pagamento a rate mensili solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate". Ad esempio, se si è scelta la rateizzazione della Fire TV Stick, non sarà possibile richiederla per un Echo Show fin quando non è stato estinto il pagamento sul dongle.

Metodi accettati per pagamento rateale Amazon Italia

Possono accedere al nuovo metodo di pagamento bisogna essere residenti in Italia, con un account Amazon.it attivo da almeno un anno e bisogna essere in possesso di una carta di credito o di debito valida associata. Non sono accettate le carte pre-pagate e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell'ultima rata. Amazon fa anche riferimento ad una "buona cronologia di pagamenti su Amazon.it", ma a riguardo non sono disponibili informazioni.

Interessi pagamento a rate Amazon Italia

Come raccontato ieri, il pagamento viene spalmato su cinque rate, a meno che il prezzo intero non sia equamente divisibile in 5 mensilità. In questo caso l'ultima potrebbe essere inferiore. Amazon non applicherà interessi o oneri finanziari, mentre "potrebbero comunque essere applicati eventuali interessi, oneri finanziari o commissioni se previsti dal tuo istituto di credito emittente il metodo di pagamento su cui sono addebitate le rate mensili".

Gli addebiti avverranno in questo modo:

Prima rata mensile - Data di spedizione

Seconda rata mensile - 30 giorni dopo Data di spedizione

Terza rata mensile - 60 giorni dopo Data di spedizione

Quarta rata mensile - 90 giorni dopo Data di spedizione

Quinta rata mensile - 120 giorni dopo Data di spedizione

Gli utenti potranno saldare in anticipo l'importo della rata successiva o l'intero saldo tramite la pagina dedicata.

Qualora Amazon non fosse in grado di addebitare l'importo sul metodo di pagamento, la società si riserva il diritto di "annullare la registrazione del Dispositivo e disabilitare la tua capacità di accedere ai relativi contenuti" in caso di insolvenza entro 10 giorni dalla ricezione della mail di avviso.

Per le restituzioni dei prodotti acquistati a rate, si applicherà la politica di reso standard, mentre non è prevista la possibilità di effettuare il cambio di articolo.