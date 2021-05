Amazon Italia, nuovi Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 5G già in offerta

Dopo aver trattato gli sconti legati ad alcuni televisori Sony e Samsung, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni tecnologiche offerte da Amazon. Infatti, l'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato degli sconti relativi ai nuovi smartphone Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 5G.

Più precisamente, il primo modello viene proposto con un risparmio del 15%, dato che costa 549,90 euro. Di base il dispositivo verrebbe venduto a 649,90 euro, quindi lo sconto è pari a 100 euro. La variante è quella da 8/128GB, mentre le colorazioni disponibili a questo prezzo sono quelle Black, Silver e White. Redmi Note 10 5G, invece, viene proposto a 199,90 euro, al posto di 229,90 euro (sconto del 13%, ovvero di 30 euro). Lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili sono quelle Nighttime Blue, Graphite Gray e Chrome Silver.

Al momento in cui scriviamo, su Amazon Italia si legge che le promozioni "termineranno tra un giorno". Insomma, gli sconti sui dispositivi rimarranno accessibili per un periodo di tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, ricordiamo che si tratta di prenotazioni, in quanto su Amazon l'effettiva disponibilità di entrambi i prodotti è segnata a partire dal 15 maggio 2021.

D'altronde, Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 5G rientrano tra i prodotti annunciati ieri 4 maggio 2021 per l'Italia.