Amazon Italia, offerta lampo del 20% sulla stampante 3D Anycubic Kobra Plus

Al netto delle offerte Amazon su portatili Acer, sul noto portale e-commerce sono disponibili anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto sulla stampante 3D Anycubic Kobra Plus.

Infatti, il prodotto viene ora venduto a un prezzo pari a 479,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 599,99 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 20%, quindi di mezzo c'è uno sconto di 120 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava aspettando un'iniziativa promozionale su questa stampante 3D.

Attenzione però al fatto che si fa riferimento a un'offerta lampo, basata anche sulla richiesta. In parole povere, la promozione potrebbe potenzialmente terminare in tempi rapidi. In ogni caso, al momento in cui scriviamo sembra esserci ancora ampio spazio per portarsi a casa a questo prezzo la stampante 3D Anycubic Kobra Plus.

Per il resto, se siete intenzionati ad approfondire questo modello, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione della Anycubic Kobra Plus (uscita a giugno 2022). Al netto di questo, come ben potete immaginare, il prodotto non si trova né sul portale ufficiale di MediaWorld né sul sito Web di Unieuro, dunque la promozione Amazon può potenzialmente risultare interessante anche in termini di disponibilità.