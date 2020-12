Amazon Italia, offerta lampo di fine 2020: Amazfit GTS in sconto

Dopo aver lanciato un'offerta su Apple Watch Series 5, Amazon torna a proporre promozioni tecnologiche interessanti. Più precisamente, per concludere questo 2020, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha deciso di avviare un'offerta lampo relativa allo smartwatch Amazfit GTS.

In queste ultime ore che ci portano verso il 2021 è dunque possibile acquistare il dispositivo, nella sua colorazione grigia, a un prezzo di 106,25 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di Amazon Italia, in precedenza il costo era di 129,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 18%, ovvero di 23,65 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'offerta interessante per chi non è ancora riuscito a mettere le mani sul prodotto.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro propone il prodotto a 129,90 euro. Tuttavia, lo smartwatch rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 123,40 euro, costo che rimane comunque superiore rispetto all'offerta lampo lanciata in queste ore da Amazon Italia. Per il resto, non siamo riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld. Il sito Web ufficiale di Amazfit, invece, proporrebbe lo smartwatch a 108 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

Certo, Amazfit GTS era già stato al centro di promozioni interessanti in passato, ma chi si è perso quelle occasioni potrebbe trovare intrigante l'offerta lampo di Amazon Italia.