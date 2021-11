Amazon Italia, quali sono stati i prodotti più venduti del Black Friday? C'è il record

Dopo aver approfondito i primi dettagli relativi ai prodotti acquistati su Amazon Italia durante il venerdì nero, ora è arrivato il momento di analizzare i dati ufficiali definitivi legati al Black Friday e al Cyber Monday per quel che riguarda la versione nostrana del noto portale e-commerce della società di Andy Jassy.

Più precisamente, Amazon ci ha fornito delle indicazioni che vanno a delineare un quadro generale in merito a come sono andati il Black Friday e il Cyber Monday in Italia (perlomeno per quel che riguarda la popolare piattaforma del colosso di Seattle). Approfondire la questione risulta interessante anche in virtù del fatto che si stanno tirando le somme di un Black Friday sottotono a livello globale secondo Adobe.

Amazon fa il record nonostante il Black Friday generalmente sottotono

Il "Black Friday sottotono", però, non sembra aver per nulla scalfito Amazon, anzi. Infatti, l'azienda di Andy Jassy ha ufficializzato il fatto che si è trattato del "più grande inizio di stagione dello shopping natalizio di sempre su Amazon a livello globale. [...] Milioni di clienti hanno già risparmiato sullo shopping di Natale grazie al Black Friday e al Cyber Monday acquistando prodotti in ogni categoria: dalla moda alla casa, dall'elettronica ai giocattoli, dalla bellezza ai dispositivi Amazon e molto altro ancora".

I prodotti più venduti in generale e nella vetrina Made in Italy

Al netto degli ottimi risultati generali, Amazon ci ha fornito dei dati specifici relativi ai prodotti più venduti in generale. Quelli di seguito sono tra i più apprezzati dagli utenti nel periodo degli sconti.

Amazon Echo Dot (terza generazione);

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa;

Capsule di Caffè Borbone Respresso Miscela Blu;

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Cross Action;

FIFA 22 Standard – PlayStation 4;

Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie;

Gillette Fusion5 Lamette da Barba;

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA confezione da 40;

Swiffer Dry Panni Cattura Polvere 120 Panni;

Pukka Calendario dell'Avvento 2021.

Per quel che riguarda la vetrina Made in Italy, quelli di seguito sono i prodotti più popolari.

Arnica Gel per Cavalli Uso Umano Extra Forte 98% di Dulàc Farmaceutici 1982;

150 Cialde Pop Caffè Miscela Rossa Cremosa;

Baldiflex Emporio, Coppia di Cuscini;

Omega 3 Omegor;

VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte.

Prodotti più acquistati in generale e informazioni generali su Black Friday e Cyber Monday di Amazon Italia

Per il resto, abbiamo ricevuto delle indicazioni generali interessanti relativamente a quel che è accaduto nel periodo del Black Friday e del Cyber Monday su Amazon Italia. Qui sotto trovate tutto.

I clienti hanno acquistato più decorazioni natalizie rispetto allo scorso anno , con un aumento degli acquisti di prodotti come ghirlande e luci;

, con un aumento degli acquisti di prodotti come ghirlande e luci; Finora, Amazon ha consegnato miliardi pacchi ai clienti di tutto il mondo;

ai clienti di tutto il mondo; Amazon ha consegnato oltre 10 milioni di prodotti nei punti di ritiro alternativi in tutto il mondo, come i Locker e i Counter, ovvero il servizio di ritiro assistito per i pacchi Amazon, grazie al quale è possibile ritirare gli ordini in tutta comodità in punti vicino ai clienti, come edicole, bar e negozi del tuo quartiere;

in tutto il mondo, come i Locker e i Counter, ovvero il servizio di ritiro assistito per i pacchi Amazon, grazie al quale è possibile ritirare gli ordini in tutta comodità in punti vicino ai clienti, come edicole, bar e negozi del tuo quartiere; Le categorie più popolari su Amazon Italia durante i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono state: dispositivi Amazon, bevande (caffè), decorazioni per la casa (candele), prodotti per la pulizia della casa, vitamine e integratori, smartphone, giochi e puzzle, prodotti per l'igiene orale, batterie ricaricabili, schede di memoria;

durante i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono state: dispositivi Amazon, bevande (caffè), decorazioni per la casa (candele), prodotti per la pulizia della casa, vitamine e integratori, smartphone, giochi e puzzle, prodotti per l'igiene orale, batterie ricaricabili, schede di memoria; Durante Black Friday, i prodotti più acquistati dai clienti su Amazon Fresh a Milano sono stati l'acqua Sant'Anna naturale, mirtilli, arance e banane mentre a Roma i clienti hanno acquistato l'acqua Sant'Anna naturale, finocchi, arance e broccoli;

a Milano sono stati l'acqua Sant'Anna naturale, mirtilli, arance e banane mentre a Roma i clienti hanno acquistato l'acqua Sant'Anna naturale, finocchi, arance e broccoli; Climate Pledge Friendly : sono disponibili su Amazon.it più di 40.000 prodotti sostenibili e certificati della selezione "Climate Pledge Friendly", che include prodotti per la casa, alimentari, elettronica, computer e ufficio, abbigliamento e beauty. Durante Black Friday e Cyber Monday, alcuni dei prodotti Climate Pledge Friendly più acquistati dai clienti sono stati Scottonelle Carta Igienica Soffice e Trapuntata Confezione da 84 Rotoli, Pukka Selection Box Scatola di Tisane Biologiche Assortite, scatola di fazzoletti di carta Tempo Family Box Limited Edition di Paola Marella, lettino Dolcecuore Foppapedretti con sponda regolabile;

: sono disponibili su Amazon.it più di 40.000 prodotti sostenibili e certificati della selezione "Climate Pledge Friendly", che include prodotti per la casa, alimentari, elettronica, computer e ufficio, abbigliamento e beauty. Durante Black Friday e Cyber Monday, alcuni dei prodotti Climate Pledge Friendly più acquistati dai clienti sono stati Scottonelle Carta Igienica Soffice e Trapuntata Confezione da 84 Rotoli, Pukka Selection Box Scatola di Tisane Biologiche Assortite, scatola di fazzoletti di carta Tempo Family Box Limited Edition di Paola Marella, lettino Dolcecuore Foppapedretti con sponda regolabile; Durante il primo giorno di Black Friday (25 novembre), i clienti di Amazon.it hanno acquistato così tante confezioni di carta igienica Scottonelle da superare la distanza stradale tra Roma e Mosca e hanno acquistato così tante capsule di caffè da poter offrire un caffè a più di tutti gli abitanti di Palermo e Firenze messi insieme;

(25 novembre), i clienti di Amazon.it hanno acquistato così tante confezioni di carta igienica Scottonelle da superare la distanza stradale tra Roma e Mosca e hanno acquistato così tante capsule di caffè da poter offrire un caffè a più di tutti gli abitanti di Palermo e Firenze messi insieme; Durante i due giorni di Black Friday (25 e 26 novembre), i clienti di Amazon.it hanno acquistato tante Yankee Candle Magia del Natale da poterne mettere una su ciascun gradino della Scala Reale del Forte di Fenestrelle in provincia di Torino e hanno acquistato tanti chupa chups da poterne offrire uno a tutti gli abitanti di Sciacca e Alghero messi insieme;

(25 e 26 novembre), i clienti di Amazon.it hanno acquistato tante Yankee Candle Magia del Natale da poterne mettere una su ciascun gradino della Scala Reale del Forte di Fenestrelle in provincia di Torino e hanno acquistato tanti chupa chups da poterne offrire uno a tutti gli abitanti di Sciacca e Alghero messi insieme; Sono oltre 18.000 le PMI italiane che vendono su Amazon , e oltre 3.500 PMI e artigiani italiani fanno parte della vetrina Made in Italy su Amazon.it. Anche per queste realtà, espressione dell'eccellenza e della qualità italiane, i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono stati un successo, dato che oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it hanno venduto all'estero, oltre il 50% delle aziende della vetrina Made in Italy di Amazon.it hanno venduto all'estero e le piccole e medie imprese italiane hanno venduto finora una media di 276 prodotti al minuto in questo periodo natalizio;

, e oltre 3.500 PMI e artigiani italiani fanno parte della vetrina Made in Italy su Amazon.it. Anche per queste realtà, espressione dell'eccellenza e della qualità italiane, i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono stati un successo, dato che oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it hanno venduto all'estero, oltre il 50% delle aziende della vetrina Made in Italy di Amazon.it hanno venduto all'estero e le piccole e medie imprese italiane hanno venduto finora una media di 276 prodotti al minuto in questo periodo natalizio; Yespresso, Baldiflex, e Dulàc Farmaceutici 1982 sono state tra le piccole e medie imprese italiane che hanno registrato il maggior numero di vendite. Imballaggi 2000, Naturalma e Nuvò sono stati invece tra i partner di vendita che hanno registrato il maggior numero di vendite nella vetrina Made in Italy.

Gli sconti di Amazon Italia continuano per le festività natalizie

Se siete tra coloro che devono ancora acquistare i regali di Natale, dovete sapere che l'azienda di Andy Jassy ha colto l'occasione dell'annuncio dei "risultati" di Black Friday e Cyber Monday 2021 per ricordare che il Negozio di Natale è già attivo su Amazon Italia.

Insomma, le offerte non sono finite: potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Amazon per maggiori dettagli.