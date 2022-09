Amazon Italia propone TV Samsung QLED 2022 al prezzo più basso di sempre

Oltre al televisore LG OLED 4K 2022 al prezzo più basso di sempre, su Amazon potete trovare in queste prime giornate di settembre anche un TV Samsung QLED del 2022 a 500 euro in meno, sconto che porta il dispositivo al suo minimo storico.

Il televisore Samsung QLED del 2022 in offerta è il seguente:

Samsung TV QE65Q75BATXZT, Smart TV 65" Serie Q70B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Gray, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica F]: 1.149 euro (1.649 euro)

Osservando la promozione notiamo che a occuparsi di vendita e spedizione è Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime e assicura i resi gratuiti. L’offerta attiva taglia il prezzo del 30%, ovverosia di 500 euro. Il pagamento, poi, può essere effettuato a rate con Cofidis al checkout.

Evidenziamo poi qualche dettaglio relativo al televisore: si tratta di un modello di fascia alta compatibile con l’ultimo standard del digitale terrestre, con tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ per ottimizzare il gaming a 120Hz in 4K. Sempre per i videogiocatori Samsung ha implementato la tecnologia FreeSync Premium Pro firmata AMD per un’esperienza di gioco senza scatti e screen tearing.

Ribadiamo che questa promozione resterà valida ancora per otto giorni, ergo fino al 9 settembre prossimo.

A proposito dello stesso brand, Amazon Italia include anche Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre.