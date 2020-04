Amazon Italia, Redmi Note 9S scende sotto i 200 euro poco dopo il lancio

In seguito all'annuncio di fine marzo 2020, lo smartphone low cost Redmi Note 9S è approdato su Amazon Italia da qualche settimana ed è già protagonista di un'offerta interessante.

Infatti, lo smartphone adesso viene venduto ad un prezzo di 195 euro su Amazon Italia (modello 4/64GB, in precedenza 229 euro). La variante da 6/128GB è invece in sconto a 227 euro su Amazon Italia (prima costava 269 euro). Insomma, a poche settimane dal lancio in Italia, la proposta di Redmi ha già subito uno sconto intrigante.

Vi ricordiamo che, a livello di caratteristiche tecniche, Redmi Note 9S monta un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera, protezione Corning Gorilla Glass 5 e supporto all'HDR, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Adreno 618, 4/6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera da 48MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.48) e una batteria da ben 5020 mAh con ricarica a 18W.

Non mancano la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta IR. Il sensore di impronte digitali si trova lateralmente. Le colorazioni disponibili sono tre: Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White. Lo smartphone ha dimensioni pari a 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, per un peso di 209 grammi. Redmi dichiara che Note 9S è resistente agli schizzi d'acqua.