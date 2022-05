Amazon Italia, scheda video RTX 3050 in offerta sotto i 400 euro

Dopo aver trattato le promozioni di Amazon legate al mondo smartphone, torniamo ad approfondire le offerte lanciate dal popolare portale e-commerce. Questa volta diamo un'occhiata a uno sconto relativo a una scheda video RTX 3050.

Più precisamente, il modello Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE OC viene adesso proposto a un costo pari a 393,75 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del ben noto portale e-commerce della società di Andy Jassy veniamo a conoscenza del fatto che precedentemente il prezzo della GPU era di 479,80 euro. Essenzialmente, dunque, c'è un possibile risparmio del 18%, ovvero lo sconto è di 86,05 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi non vuole più attendere, visto il periodo non esattamente dei migliori per quel che concerne il mondo delle schede video. Certo, non si tratta propriamente del costo che un po' tutti vorrebbero vedere, ma capite bene che l'offerta lanciata da Amazon può effettivamente fare gola.

In ogni caso, abbiamo provato a dare un'occhiata anche ai siti Web ufficiali degli altri principali store online, ergo Unieuro e MediaWorld, ma non siamo riusciti a trovare questa specifica scheda video. Per il resto, ricordiamo che di recente c'è stato un drop a sorpresa di NVIDIA relativo alle GPU RTX 3080 Ti e RTX 3090, dunque potreste voler tenere d'occhio la situazione da quel punto di vista.