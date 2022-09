Amazon Italia sconta del 18% lo smartphone Realme Narzo 50A Prime

Mettendo per un momento da parte gli sconti Amazon su prodotti Apple, ci soffermiamo su un'altra iniziativa promozionale legata al noto portale e-commerce. Infatti, è stata lanciata un'offerta sullo smartphone Realme Narzo 50A Prime.

A tal proposito, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 139,99 euro su Amazon Italia. Le colorazioni disponibili in questo ambito sono quelle Flash Black e Flash Blue: stando a quanto si può leggere nella versione italiana del popolare portale e-commerce, in precedenza il costo era di 169,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 18%, ovvero lo sconto è di 30 euro.

Considerando anche il fatto che si fa riferimento a uno smartphone low cost già di base, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è allo ricerca di un dispositivo di questo tipo. Ricordiamo a tal proposito che Realme Narzo 50A Prime dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La batteria è da 5.000 mAh.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo smartphone non compare né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né sul portale di Unieuro. Sul sito Web di Realme, invece, il costo risulta pari, per tempo limitato, a 139,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto.