Amazon Italia sconta del 20% un TV DVB-T2 2022 particolarmente low cost

Al netto dell'offerta di Amazon relativa alle GPU RTX Serie 30, sul popolare portale e-commerce sono attive anche molte altre promozioni legate al mondo tech. A tal proposito, troviamo uno sconto non male su un televisore particolarmente low cost uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso proposto ad appena 135,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo ammontava a 169,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 20%. In parole povere, basta un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 34 euro.

In ogni caso, la scheda tecnica del televisore Caixun EC32T1H include un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano inoltre 3 porte HDMI, così come risulta ovviamente presente il supporto allo standard DVB-T2. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi non ha troppe esigenze in termini di televisore e vuole spendere il meno possibile.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, la promozione avviata su Amazon Italia (tramite rivenditori) potrebbe effettivamente fare gola a buon numero di persone.