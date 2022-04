Amazon Italia sconta del 21% una scheda video RTX serie 30: prezzo sotto i 400 euro

Qualche tempo fa abbiamo dato un'occhiata a diverse promozioni di Amazon su GPU RTX serie 30. Chiaramente disponibilità e prezzi non sono esattamente dei migliori, ma risulta interessante notare che il noto portale e-commerce sta iniziando a scontare sempre di più questi prodotti. Infatti, è sceso ulteriormente il prezzo di una GPU RTX serie 30.

Più precisamente, si fa riferimento al modello ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 OC, che a fine marzo 2022 costava circa 433 euro e veniva venduto solamente tramite rivenditori. Ora, invece, Amazon ha disponibilità "diretta" (nel senso che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori terzi) e ha lanciato uno sconto del 21% rispetto al prezzo "classico" di 495,37 euro.

In parole povere, adesso è possibile portarsi a casa la scheda video a un costo di 391,20 euro tramite Amazon Italia. Da tool esterni alla piattaforma dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo, tra l'altro, che per un breve lasso di tempo il prodotto sarebbe sceso a 387,70 euro, ma per il resto si tratta essenzialmente del prezzo più basso a cui la GPU è arrivata su Amazon. Insomma, capite bene che potrebbe risultare una buona occasione per chi non ha più intenzione di aspettare, visto anche il periodo non propriamente dei più rosei a livello di schede video.

Per il resto, ricordiamo che di recente NVIDIA ha lanciato il programma Pronte e in Stock, che mira a fornire agli utenti una "vetrina" per riuscire a comprendere meglio la disponibilità delle GPU. Potrebbe dunque interessarvi approfondire anche quel progetto, dando un'occhiata a quanto proposto dai vari partner di NVIDIA.