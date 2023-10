Amazon Italia sconta del 25% un Fire TV di Nokia da 50 pollici

Andando oltre alla questione del buono sconto Amazon da 5 euro, vale la pena approfondire ulteriormente quanto proposto a livello di iniziative promozionali in ambito Tech dal popolare store e-commerce. Infatti, in questo contesto è stato lanciato uno sconto importante su un modello Fire TV di Nokia.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Nokia UN50AV310I viene adesso proposto a un prezzo pari a 313,59 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo mediano ammonterebbe a 419,90 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 25%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo, a conti fatti, uno sconto di 106,31 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando il fatto che, tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, la scheda tecnica di Nokia UN50AV310I comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). A livello di funzionalità smart, invece, vale la pena ricordare ancora una volta che si fa riferimento a un modello Fire TV, dunque potreste magari voler approfondire ulteriormente questo tipo di soluzione. In ogni caso, app popolari come quelle di Netflix, Amazon Prime Video e YouTube non mancano di certo.