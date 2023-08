Amazon Italia sconta del 27% uno Smart TV 4K LG del 2023

Non sono disponibili solamente gli sconti Amazon su notebook MSI nel contesto del popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato molteplici altre iniziative promozionali relative al mondo Tech, tra cui rientra anche uno sconto importante per quel che concerne uno Smart TV 4K di LG relativo al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto della versione nostrana del sito Web dell'azienda di Andy Jassy, il modello LG 43UR80006LJ viene ora proposto a un prezzo pari a 399 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che usualmente il costo consigliato sarebbe di 549 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 27%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 150 euro. Capite bene dunque che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente in grado di fare gola a più di qualcuno, considerando anche si tratta di un modello approdato sul mercato nel 2023 (e dunque relativamente di recente uscita). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di LG 43UR80006LJ, quest'ultima include un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, anche se potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di LG per maggiori indicazioni.

