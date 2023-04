Amazon Italia sconta del 35% le cuffie Beats Solo3 Wireless

Non c'è solamente lo sconto Amazon sul Mac mini M2 a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in termini di offerte Tech. Infatti, sul popolare portale e-commerce sono state messe al centro di uno sconto anche le cuffie Beats Solo3 Wireless.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale legata al popolare portale e-commerce, il prodotto viene ora proposto a un prezzo pari a 149,99 euro. Dal sito Web dii Amazon Italia apprendiamo che precedentemente il costo delle cuffie ammontava a 229,95 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 35%.

A conti fatti, insomma, c'è uno sconto di 79,96 euro. In ogni caso, la colorazione delle cuffie Beats Solo3 Wireless a cui si fa riferimento è quella Nero. Inoltre, potrebbe interessarvi sapere che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori per quel che concerne l'acquisto.

Per il resto, la scheda tecnica delle cuffie Beats Solo3 Wireless comprende anche il chip Apple W1. Non manca dunque la connettività wireless Bluetooth di Classe 1. Al netto di questo, se vi interessa approfondire maggiormente quanto offerto dal prodotto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Beats, dato che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio delle specifiche.