Amazon Italia sconta di 500 euro un notebook HP con GPU RTX 3060

Andando oltre all'offerta Amazon su Redmi Note 12, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal noto portale e-commerce. Infatti, nel contesto di quest'ultimo è stata avviata anche un'offerta non di poco conto su un notebook HP con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello HP Gaming Victus 16-e0007sl viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.099,99 euro. Dal sito Web di Amazon Italia apprendiamo che il costo consigliato sarebbe di 1.599,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 31%.

A conti fatti, insomma, di mezzo c'è uno sconto di 500 euro. Capite bene che potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppo e che risulti in grado di fornire un certo tipo di prestazioni in ambito gaming, grazie alla presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di HP Gaming Victus 16-e0007sl, quest'ultima include un processore AMD Ryzen 7 5800H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il display presenta invece una diagonale di 16,1 pollici e risoluzione Full HD. Non manca il supporto al Wi-Fi 6, così come il sistema operativo è Windows 11.