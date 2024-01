Amazon Italia sconta di 699 euro il prestante portatile LG in esclusiva

Mettendo per un momento da parte lo sconto su uno Smart TV Sony di Amazon, potrebbe interessarvi tornare a dare un'occhiata a quanto proposto dal noto store e-commerce a livello di promozioni Tech per via di un'offerta non di poco conto relativa a un prestante portatile di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto offerto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, il modello LG Gram 17Z90R risulta adesso acquistabile a un prezzo pari a 1.399,99 euro. È proprio da Amazon Italia che si apprende che in precedenza il prezzo più basso recente (negli ultimi 30 giorni) era stato di 2.099 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 33%.

Se si fanno i conti, insomma, lo sconto risulta di 699,01 euro. Capite bene, quindi, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un computer portatile che risulti anche prestante in ambito lavorativo. D'altronde, si fa riferimento a una soluzione Intel Evo, che viene tra l'altro indicata come esclusiva Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di LG Gram 17Z90R, troviamo un pannello IPS da 17 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, un processore Intel Core i7-1360P, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Come ben potete immaginare, il sistema operativo è invece Windows 11 Home.