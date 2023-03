Amazon Italia sconta di ben 999 euro il TV LG Gallery Edition: c'è poi il cashback

Al netto dei robot aspirapolvere in sconto su Amazon, vale la pena tornare a soffermarsi su quanto messo in sconto dal particolarmente noto portale e-commerce in termini di offerte Tech. A tal proposito, non passa inosservata un'iniziativa promozionale relativa a un TV LG OLED evo Gallery Edition.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED65G26LA viene adesso proposto a un costo pari a 2.399,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il prezzo del televisore era di 3.399 euro. C'è dunque uno sconto del 29%, ovvero si possono risparmiare 999,01 euro.

Tra l'altro, il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa nemmeno per rivenditori. Da notare inoltre che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel corso del 2022, quindi non si tratta nemmeno di un prodotto poi così datato. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Inoltre, vale la pena notare che non è finita qui. Infatti, da una delle immagini dell'annuncio su Amazon si apprende che fino al 31 marzo 2023 c'è un cashback di 500 euro. Consultando l'apposita pagina Cashback del sito Web LG, apprendiamo che per il modello OLED65G26LA.API il cashback ammonta a 250 euro. Come sempre accade in questi casi, consigliamo di informarsi per bene in merito all'effettivo svolgimento dell'iniziativa promozionale, se siete interessati.

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di LG OLED65G26LA, quest'ultimo televisore presenta un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K. Il sistema operativo è poi il classico webOS, dunque non mancano un buon numero di feature smart. Per maggiori informazioni sul prodotto, però, potreste voler approfondire il portale ufficiale di LG, così da poter approfondire ulteriormente quanto offerto dal televisore.