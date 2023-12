Amazon Italia sconta ad appena 139 uno Smart TV Nokia 2023 con Android

Al netto della questione relativa al buono Amazon per Natale, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative avviate dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha lanciato uno sconto legato anche a uno Smart TV 2023 di Nokia.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto indicato dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Nokia HEA24GH220 viene adesso venduto a un prezzo di 139 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente (negli ultimi 30 giorni) era stato di 169 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 18%.

In parole povere, a calcoli fatti si fa riferimento a uno sconto di 30 euro. Non è però tanto l'iniziativa promozionale in sé ad attirare l'attenzione, bensì il fatto che un modello di tutto sommato recente approdo sul mercato, in quanto legato al 2023, risulti acquistabile a un prezzo così contenuto. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, la scheda tecnica di Nokia HEA24GH220 include un pannello da 24 pollici con risoluzione HD, dunque si fa riferimento a un modello che può risultare interessante più che altro per contesti specifici (ad esempio, stanze piccole o camper). Tuttavia, si tratta di una soluzione Android TV, quindi le classiche funzionalità smart di base non mancano.