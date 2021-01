Amazon Italia sconta due smartphone di Xiaomi: si parte da 99,90 euro

Non ci sono solamente promozioni relative agli smartphone Motorola in questo periodo su Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha messo in offerta anche due smartphone di Xiaomi. Il prezzo di partenza è pari a 99,90 euro.

In particolare, come potete vedere nella pagina dedicata all'offerta, i dispositivi messi in sconto da Amazon sono quelli di seguito.

Offerte Amazon Italia su smartphone Xiaomi: si parte da 99,90 euro

Xiaomi POCO X3 NFC (6/128GB): 239,90 euro (in precedenza 269 euro, sconto pari all'11%, ovvero 29,10 euro);

(6/128GB): 239,90 euro (in precedenza 269 euro, sconto pari all'11%, ovvero 29,10 euro); Xiaomi Redmi 9C (2/32GB): 99,90 euro (prima 129,90 euro, risparmio del 23%, ovvero di 30 euro).

Insomma, Amazon ha lanciato delle offerte interessanti relative ad alcuni smartphone Xiaomi. Si tratta in ogni caso di promozioni a tempo, quindi rimarranno attive per un circa due giorni in seguito alla pubblicazione di questo articolo (Amazon riporta che l'iniziativa "Termina tra 2 giorni" al momento in cui scriviamo).

In ogni caso, per completezza d'informazione, ci teniamo a informarvi che la variante da 128GB di POCO X3 NFC è in offerta a 229,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi in questi giorni, come vi abbiamo già fatto sapere tramite la notizia dedicata. Redmi 9C, invece, costa 149,90 euro sul sito ufficiale.