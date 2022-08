Amazon Italia sconta una GPU GeForce RTX 3080 Ti del 41%

Al netto degli sconti di Amazon su portatili da gaming HP, il noto portale e-commerce propone miriadi di altre promozioni in ambito PC. In questo contesto, spicca un'offerta relativa a una scheda video GeForce RTX 3080 Ti.

Ebbene, la scheda video MSI GeForce RTX 3080 TI VENTUS 3X 12G OC è al centro di un possibile risparmio del 41%. Dal portale di Amazon si apprende infatti che in precedenza il costo del prodotto era pari a 2.167,21 euro, mentre adesso la GPU viene venduta a 1.279 euro tramite rivenditori (la consegna costa 17,01 euro). Lo sconto è quindi di 888,21 euro.

Prestate solamente attenzione al fatto che il numero di unità disponibili su Amazon è limitato. Infatti, al momento in cui scriviamo sono acquistabili solamente 5 pezzi, dunque potreste voler fare vostra una delle unità, se siete interessati. Consigliamo però prima di approfondire di vostro pugno la situazione generale del mercato.

A tal proposito, la disponibilità delle schede video sta migliorando e dunque qualcuno potrebbe voler attendere un po' o mantenere monitorato il portale ufficiale di NVIDIA, grazie anche all'iniziativa "Pronte & In Stock", in modo da non dover passare per rivenditori e spendere magari meno. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla disponibilità delle GPU Founders, dato che potreste trovare soprese non di poco conto. Risultava tuttavia interessante notare come anche su Amazon i prezzi di alcune schede video si stiano avvicinando a quanto proposto da NVIDIA.