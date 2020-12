Amazon Italia sconta Motorola Moto G8 Power Lite: c'è anche MediaWorld

Dopo aver trattato le promozioni relative a smartphone Redmi e POCO, "torniamo" da Amazon Italia per via di un'altra offerta interessante, sempre relativa al mondo degli smartphone Android. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone Motorola Moto G8 Power Lite in sconto.

Più precisamente, questo modello viene venduto a un prezzo pari a 149,90 euro. Stando al sito Web di Amazon Italia, solitamente lo smartphone costerebbe 189,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 40,09 euro. Non male per un dispositivo low cost annunciato ad aprile 2020. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La colorazione messa in offerta dal noto portale e-commerce è quella Blue.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato il prodotto. Infatti, la nota catena propone il dispositivo a un prezzo di 149,99 euro nel contesto dell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 12 dicembre 2020. Unieuro, invece, vende questo specifico modello a 159 euro mediante il suo portale ufficiale. Il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra, quindi basta aggiungere lo smartphone al carrello per far scendere il prezzo a 151,05 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa Motorola Moto G8 Power Lite, che trova uno dei suoi maggiori punti di forza nella presenza di una batteria da 5000 mAh.