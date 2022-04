Amazon Italia sconta uno Smart TV DVB-T2 di Sony del 21%

Dopo aver trattato lo sconto di Amazon su una selezione di smartwatch Huawei, torniamo ad approfondire quanto offerto dal noto portale e-commerce. A tal proposito, in offerta questa volta c'è uno Smart TV di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA KD-32W800 viene ora proposto a un costo di 355,99 euro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 449 euro. In questo contesto, c'è dunque un possibile risparmio del 21%. Si fa tra l'altro riferimento a un televisore uscito nel corso del 2021, dunque tutto sommato di recente uscita.

Certo, non si tratta propriamente di un dispositivo per tutti: basti pensare al fatto che il pannello ha diagonale da 32 pollici e risoluzione HD Ready, ma non mancano il sistema operativo Android (che include tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo) e ovviamente è presente il supporto allo standard DVB-T2. Insomma, potrebbe trattarsi di un modello intrigante per un certo tipo di utente.

Al netto di questo, abbiamo dato un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, venendo a conoscenza del fatto che Unieuro ha rilanciato. Quest'ultima catena propone infatti il televisore a un costo di 329,47 euro. Per quel che concerne MediaWorld, invece, il prodotto viene venduto a 399 euro.