Amazon Italia sconta uno Smart TV TCL Full HD ad appena 179 euro

Andando oltre allo sconto Amazon su iPhone 13, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alle iniziative promozionali avviate in ambito Tech dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha lanciato anche un'offerta su uno Smart TV low cost di TCL.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello TCL 32SF540 viene adesso venduto a un prezzo pari a 179 euro. Da Amazon si apprende che il prezzo più basso recente (degli ultimi 30 giorni) era stato di 196,17 euro (dunque il possibile risparmio è del 9%).

A passare inosservato non è insomma tanto lo sconto in sé, quanto il fatto che uno Smart TV di questo tipo venga proposto a un prezzo particolarmente basso. Capite bene, infatti, che chi è alla ricerca di un modello sotto i 200 euro potrebbe potenzialmente vederla come un'occasione interessante, considerando anche che non si passa per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di TCL 32SF540, quest'ultima integra un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Non mancano inoltre le funzioni smart che ci si aspettano da una soluzione Fire TV, anche se potreste volervi magari informare in merito a cosa comporta quest'ultima sigla.