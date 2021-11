Amazon Italia sconta la smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 del 16%

Dopo aver approfondito alcune offerte di Amazon legate a mouse e cuffie, torniamo ad analizzare quanto proposto dal noto portale e-commerce in ambito di promozioni tech. Infatti, è arrivato uno sconto relativo alla smartband Xiaomi Mi Smart Band 6.

Più precisamente, il prodotto viene ora venduto a 37,99 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 16%, dato che, stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, precedentemente il costo della smartband era pari a 44,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stavano tenendo d'occhio il prezzo del prodotto.

D'altronde, attualmente i costi sono più elevati per quel che concerne gli altri principali store online. Per intenderci, MediaWorld vende Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,99 euro, così come il prodotto viene proposto a 39,99 euro da Unieuro. Sul portale ufficiale di Xiaomi, invece, il prezzo ammonta a 44,99 euro. Da sottolineare il fatto che si tratta della versione della smartband senza NFC.

Infatti, bisogna ricordare che nel mese di ottobre 2021 Xiaomi ha lanciato la Mi Smart Band 6 NFC. Quest'ultima viene però chiaramente venduta a un prezzo superiore. Tuttavia, in realtà la variante NFC non costa poi così tanto in più, in quanto, ad esempio, il prodotto viene venduto a 49,99 euro da Unieuro. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a quest'ultimo modello.