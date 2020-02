Amazon Italia sconta molti smartphone Motorola, si parte da appena 99 euro

Dopo aver scontato le cuffie wireless Sony WH-100MX3, Amazon Italia lancia un'altra promozione che potrebbe fare gola agli appassionati del mondo degli smartphone. Infatti, il portale di e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos ha avviato un'offerta relativa a pressoché tutta la gamma di dispositivi Motorola presenti sul mercato.

In particolare, come potete vedere nella pagina dedicata alla promozione, gli smartphone Motorola in sconto su Amazon Italia sono i seguenti (in ordine di prezzo crescente).

Tutti i prodotti (tranne Motorola One Action) sono venduti e spediti direttamente da Amazon. Insomma, stiamo parlando di una promozione che potrebbe risultare particolarmente interessante per una certa tipologia d'utenza, soprattutto per coloro che stavano monitorando da tempo i prezzi dei dispositivi Motorola.