Amazon Italia sconta un tablet Android 'da gaming' a 25 euro: sì, davvero

Dopo aver trattato uno sconto di Amazon relativo a un processore Intel, ci soffermiamo questa volta su un'offerta "inusuale" per il popolare portale e-commerce. Infatti, un tablet Android "da gaming" viene proposto a una cifra particolarmente bassa.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il tablet chiamato Lexibook (mfc045es), che viene "pubblicizzato" come un prodotto "da gaming" e dispone di un design che ricalca quello delle console portatili, viene adesso venduto ad appena 25,32 euro su Amazon Italia, al posto dei 34,28 euro precedenti (dunque c'è uno sconto del 26%). Tuttavia, prestate attenzione: si tratta di un prodotto ormai obsoleto, in quanto dispone ancora del sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean, di un display touch da 5 pollici con risoluzione 800 x 480 pixel, di 512MB di RAM e di 4GB di memoria interna (espandibile fino a 32GB tramite microSD non inclusa).

Insomma, Amazon sta proponendo un tablet d'altri tempi, che essenzialmente non può nemmeno più essere definito "da gaming", in quanto il periodo di Jelly Bean è ormai ben lontano. In parole povere, il prezzo stracciato ha sicuramente un motivo. Sia chiaro: ovviamente non stiamo consigliando l'acquisto, in quanto capite bene che un dispositivo di questo tipo al giorno d'oggi potrebbe richiedere svariati "grattacapi" anche solamente per riuscire a essere usato come si deve.

Tuttavia, siamo ben consci del fatto che là fuori ci sono miriadi di smanettoni, che potrebbero venire sicuramente attirati da una "stranezza" come questa. Inoltre, era interessante notare anche solamente l'esistenza di un annuncio di questo tipo su Amazon Italia. Tra l'altro, nel caso ve lo stiate chiedendo: no, non si passa per rivenditori (il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon). La ciliegina sulla torta? Le immagini in spagnolo.