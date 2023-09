Amazon Italia sconta un TV Sony BRAVIA 4K 2023 di 150 euro

Non ci sono solamente smartphone Samsung in offerta su Amazon. Infatti, il ben noto portale e-commerce ospita un ampio numero di iniziative promozionali legate al mondo della tecnologia, tra cui uno sconto relativo a un televisore Sony BRAVIA del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-43X80L viene adesso proposto a un prezzo pari a 749 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 899 euro.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che quello a cui si fa riferimento è uno sconto di 150 euro, per un possibile risparmio del 17%. Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualche utente, considerato anche il fatto che il televisore risulta di recente uscita. Inoltre, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non c'è la necessità di passare per rivenditori.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X80L, si fa riferimento a un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli sul televisore potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Sony.