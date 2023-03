Amazon Italia ha scontato del 20% un TV Sony BRAVIA del 2022

In seguito allo sconto Amazon su un TV LG, torniamo a fare riferimento a quanto disponibile in termini di offerte Tech sul ben noto portale e-commerce. A tal proposito, infatti, risulta potenzialmente intrigante dare un'occhiata a un TV Sony BRAVIA del 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA KD-50X80K viene adesso proposto a un prezzo pari a 799,99 euro mediante il portale ufficiale di Amazon. Da quest'ultimo apprendiamo che precedentemente il costo era di 999 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 20%, ovvero si possono risparmiare 199,01 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che il televisore risulta venduto e spedito direttamente da Amazon e dunque non si passa nemmeno per rivenditori. Inoltre, si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel corso del 2022, dunque si tratta di un prodotto tutto sommato di recente uscita.

Per il resto, per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-50X80K, troviamo un pannello con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, considerando la presenza di Google TV. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia.