Amazon Italia ha scontato del 36% uno Smart TV Sony 2022

Non ci sono solamente sconti Amazon su prodotti OPPO in questo periodo. Infatti, sul noto portale e-commerce sono disponibili molteplici iniziative promozionali in ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto importante su uno Smart TV di Sony.

Più precisamente, il modello Sony XR-50X90S viene adesso venduto a un prezzo pari a 899 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del televisore era di 1.399 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma un possibile risparmio del 36%.

A conti fatti, dunque, si tratta di uno sconto di 500 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che si fa riferimento a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon. Potrebbe insomma trattarsi di una promozione potenzialmente intrigante per un certo tipo di utente, considerando anche che il modello di televisore coinvolto è legato al 2022 (dunque è approdato sul mercato non troppo tempo fa).

Per il resto, la scheda tecnica di Sony XR-50X90S comprende un pannello con diagonale di 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, dato che c'è di mezzo Google TV. In ogni caso, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Sony se siete alla ricerca di maggiori dettagli, dato che in quest'ultimo si fa riferimento ulteriormente alle caratteristiche del televisore.